Загитова показала фото в новом образе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала кадры новой фотосессии, поклонники назвали образ фигуристки «роковым». Фотографии она опубликовала в своем Telegram-канале.
На снимках Загитова запечатлена в наряде с декольте, а в качестве аксессуара для фотосессии выбрали две вуали - черную и белую.
Подписчики сравнили фигуристку с итальянской актрисой Моникой Беллуччи и вспомнил о ее выступлениях в образе Кармен.
«Похожа на Белуччи, но глаза чуть другие», - написал в комментариях к фотографиям Иван ИЛЬИН (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Алина, к такой памятной и фееричной дате - такие фото! Кармен ты наша ненаглядная!» - добавила Ольга.
«Да, мальчики сегодня в нокауте! Алина, ты сегодня в образе роковой женщины!» - написала Zulfiya.
«Владычица таинственного царства... Тёмная невеста. Персефона», - добавила Natalia.
Ранее Загитова показала новый образ со съемок шоу «Ледниковый период» - розовое мини-платье с пышными рукавами. Тогда подписчики сравнивали ее с куклой Барби.