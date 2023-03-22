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46 минут назад

Загитова показала фото в новом образе

Мария Иванова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала кадры новой фотосессии, поклонники назвали образ фигуристки «роковым». Фотографии она опубликовала в своем Telegram-канале.

Загитова показала фото в новом образе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимках Загитова запечатлена в наряде с декольте, а в качестве аксессуара для фотосессии выбрали две вуали - черную и белую.

t.me/azagitova_official

Подписчики сравнили фигуристку с итальянской актрисой Моникой Беллуччи и вспомнил о ее выступлениях в образе Кармен.

«Похожа на Белуччи, но глаза чуть другие», - написал в комментариях к фотографиям Иван ИЛЬИН (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Алина, к такой памятной и фееричной дате - такие фото! Кармен ты наша ненаглядная!» - добавила Ольга.

«Да, мальчики сегодня в нокауте! Алина, ты сегодня в образе роковой женщины!» - написала Zulfiya.

«Владычица таинственного царства... Тёмная невеста. Персефона», - добавила Natalia.

Ранее Загитова показала новый образ со съемок шоу «Ледниковый период» - розовое мини-платье с пышными рукавами. Тогда подписчики сравнивали ее с куклой Барби.

Фигурное катание,Алина Загитова,Моника Беллуччи,
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