«Попытка сексуального жеманства». Журанков раскритиковал шоу-номер Загитовой

Комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о номере олимпийской чемпионки Алины Загитовой на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Боброва: Очень неправильная расстановка музыки. Она загубила сорок процентов номера, к сожалению. Либо вы под «пу-пу-пиду» до конца, либо вы меняете на ещё что-то на более узнаваемое, яркое, в конце с крещендо…

Журанков: В нашей стране «пу-пу-пиду» – это самое известное.

Боброва: Они взяли «Diamonds», но либо надо было не из этого фильма брать, либо начинать этой песней, а «пу-пу-пиду» продолжать. Из-за музыкальной расстановки это всё упало вниз.

Я хочу сделать низкий поклон Алине, для этого нужна некая смелость – взять образ иконы, которую знает весь мир. По которой написаны книги, сняты фильмы… Но мне кажется, Алине не хватило чуть-чуть времени, чтобы больше войти в образ.

Журанков: Проблема в том, что Мэрилин Монро – это постер на стенке в нашей стране, это плоский образ. Для нашей публики это «пу-пу-пиду» из знаменитого фильма «В джазе только девушки» и знаменитая история с юбкой. Когда она начала с «пу-пу-пиду», я сразу сказал – а, ну понятно, в конце она встанет на вентилятор и будет хватать юбку руками. Такая предсказуемость…

Боброва: И пусть будет микрофон, и пусть будет эта юбка! Мне кажется, это нехватка времени, хотя Алина говорила, что они и в зале проходили, работали, но там немножко Мэрилин не хватило.