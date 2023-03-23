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46 минут назад

Тарасова назвала имена фаворитов ЧМ-2023 в мужском одиночном катании

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поделилась эмоциями от короткой программы у мужчин на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Тарасова назвала имена фаворитов ЧМ-2023 в мужском одиночном катании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, спортсмены в первый соревновательный день показали высокий уровень.

«Меня порадовал уровень мужского одиночного катания в короткой программе. Больше всех понравились те, кто попали в тройку лидеров — Шома Уно, Илья Малинин и Чха Чжун Хван».

От произвольной программы я жду хороших прокатов. Тройка лидеров между собой и разыграет золотые медали», — заявила Тарасова «Газете.Ru».

Напомним, что Шома Уно по итогам первого дня соревнований набрал 104,63 балла. Более чем на четыре балла от него отстал Илья Малинин (100,38), у Чха Чжун Хвана 99,64 балла.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что тренирующегося в группе Этери Тутберидзе итальянца Даниэля Грассля нет шансов побороться за медали ЧМ-2023.

Фигурное катание,Илья Малинин,Даниэль Грассль,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,
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