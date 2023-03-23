МК: Костомаров пережил очередную ампутацию

Олимпийский чемпион Роман Костомаров перенес очередную операцию в ходе которой ему ампутировали пальцы одной руки. Об этом сообщил источник.

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«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены», — рассказал «МК» источник в больнице.

Он отметил, что гибель тканей шел беспрестанно «и мог вскоре перейти на всю кисть». Собеседник также допустил, что у спортсмена «не работают в полном объеме легкие, не доставляется в сосуды кислород и так далее».

По его словам, у Костомарова уже очень много причин, порождающих такой результат. «Он столько операций и ампутаций пережил! Если процесс пойдет дальше (за ним постоянно наблюдают врачи), то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти». Источник отметил, что Костомаров сейчас находится в сознании, но получает много обезболивающих медикаментов, поэтому периодами впадает в «глубокий сон».

По данным источника, рядом со спортсменом постоянно находится супруга, которая его кормит. При этом, по его словам, Костомаров «ведет себя, когда в сознании, порой агрессивно. Его душевное, моральное состояние, как бы спортсмена ни успокаивали, на грани. Человек все понимает, понимает, что с ним… Да, ему очень и очень тяжело во всех отношениях», — сказал собеседник.