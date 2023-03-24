"Матч ТВ" опровергли слухи о новых ампутациях у Костомарова

Состояние здоровья олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова остается стабильным, сообщает «Матч ТВ».

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Таким образом, инсайд «Московского комсомольца» о том, что 46-летний фигурист перенес еще одну операцию по ампутации пальцев кистей левой руки, не подтвержден.

По информации источника «Матч ТВ», состояние Костомарова не претерпело за последнее время никаких изменений.

«Ни позитивных, ни негативных изменений в состоянии Романа нет», — заявил собеседник издания.

Напомним, что Костомаров был госпитализирован 10 января после выступления в Коломне на открытом воздухе.