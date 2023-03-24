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52 минуты назад

"Матч ТВ": состояние Костомарова не изменилось, новых ампутаций не было

Газета.Ru

Состояние здоровья олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова остается стабильным, сообщает «Матч ТВ».

"Матч ТВ" опровергли слухи о новых ампутациях у Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, инсайд «Московского комсомольца» о том, что 46-летний фигурист перенес еще одну операцию по ампутации пальцев кистей левой руки, не подтвержден.

По информации источника «Матч ТВ», состояние Костомарова не претерпело за последнее время никаких изменений.

«Ни позитивных, ни негативных изменений в состоянии Романа нет», — заявил собеседник издания.

Напомним, что Костомаров был госпитализирован 10 января после выступления в Коломне на открытом воздухе.

Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что учеба в МГУ не ставит крест на спортивной карьере серебряной призерки ОИ-2022 Александры Трусовой.

Фигурное катание,Александра Трусова,Наталья Бестемьянова,Роман Костомаров,МГУ,
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