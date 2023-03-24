Американский фигурист Бэйтс поделился ощущениями от ЧМ

Американский фигурист Эван Бэйтс, ставший победителем с Мэдисон Чок в ритм-танце на чемпионате мира в Японии, рассказал, как воспринимает турнир без участия российских спортсменов. Россияне не были допущены на чемпионат мира.
«Я постараюсь сказать кратко. Видя эту атмосферу на арене, можно сделать выводы о любви к фигурному катанию. Нет лучшего места в Японии, чтобы ощутить эту любовь.
На мой взгляд, сейчас фигурное катание находится в прекрасном состоянии. Уровень конкурентоспособности во всех дисциплинах очень высок.
Фигуристы упорно готовились весь год, чтобы показать здесь себя. Я думаю, что этот турнир очень интересен публике. Выступать здесь — большая честь. Здесь можно показать всё возможное в борьбе с сильнейшими спортсменами», — цитирует Бэйтса «Спорт-Экспресс».