Американский фигурист Бэйтс поделился ощущениями от ЧМ

Фигуристы упорно готовились весь год, чтобы показать здесь себя. Я думаю, что этот турнир очень интересен публике. Выступать здесь — большая честь. Здесь можно показать всё возможное в борьбе с сильнейшими спортсменами», — цитирует Бэйтса «Спорт-Экспресс».