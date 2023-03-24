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10 минут назад

Фигуристки не исполнили ни одного чистого ультра-си на чемпионате мира — 2023

Чемпионат.com

Спортсменки не исполнили ни одного прыжка ультра-си на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония).

Фигуристки не исполнили ни одного чистого ультра-си на чемпионате мира — 2023
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Японская фигуристка Ринка Ватанабэ и американка Амбер Гленн заявили сложные элементы в свои программы. Ватанабэ пробовала исполнить тройной аксель в короткой и произвольной программах, однако обе попытки завершились падением. Гленн в произвольной программе тоже пошла на тройной аксель, но допустила недокрут и грязное приземление.

Напомним, победительницей в женских соревнованиях стала японская фигуристка Каори Сакамото, набравшая в сумме 224,61 балла. Японка защитила титул и стала двукратной чемпионкой мира.

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Фигурное катание,Каори Сакамото,
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