Александр Плющенко выиграл Кубок Академии спорта, повторив программу отца

«Первый после короткой! Первый после произвольной! Победа! Два чистых проката! Долго лечили колени, пяточную шпору! И пусть это только первый старт в этом сезоне, но очень достойный и эмоциональный! Кстати, Саша повторил произвольную программу папы в Турине-2006 «Крестный отец», с которой Евгений выиграл свои первые Олимпийские игры! Саша сам выбрал её для соревнований! Горжусь нашим маленькими и очень сильным чемпионом», — написала Рудковская в соцсетях.