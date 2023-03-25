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43 минуты назад

Тарасова назвала дурой американскую фигуристку Вагнер за слова о российских тренерах

Газета.Ruиещё 5

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на слова американской фигуристки Эшли Вагнер, высказавшейся об отстранении россиян.

Тарасова назвала дурой американскую фигуристку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ну что про это говорить? Ее только не спросили, куда российским тренерам ездить, а куда нет. В следующий раз будем ее спрашивать, можно ли нам ездить. Кто она такая? Дура просто. Неумная девочка", - передает слова Тарасовой РИА Новости.

Вагнер заявила, что не понимает, почему российские спортсмены отстранены от международных соревнований, а российские тренеры - нет.

Напомним, что российские тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков сопровождают на чемпионате мира итальянца Даниэля Грассля, а также Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе из Грузии. Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Катарина Гербольдт заявила, что оценить работу Грассля с Тутберидзе можно будет только в новом сезоне.

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