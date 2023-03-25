Тарасова назвала дурой американскую фигуристку

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на слова американской фигуристки Эшли Вагнер, высказавшейся об отстранении россиян.
"Ну что про это говорить? Ее только не спросили, куда российским тренерам ездить, а куда нет. В следующий раз будем ее спрашивать, можно ли нам ездить. Кто она такая? Дура просто. Неумная девочка", - передает слова Тарасовой РИА Новости.
Вагнер заявила, что не понимает, почему российские спортсмены отстранены от международных соревнований, а российские тренеры - нет.
Напомним, что российские тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков сопровождают на чемпионате мира итальянца Даниэля Грассля, а также Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе из Грузии. Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.
Ранее Катарина Гербольдт заявила, что оценить работу Грассля с Тутберидзе можно будет только в новом сезоне.