Тарасова назвала дурой американскую фигуристку

"Ну что про это говорить? Ее только не спросили, куда российским тренерам ездить, а куда нет. В следующий раз будем ее спрашивать, можно ли нам ездить. Кто она такая? Дура просто. Неумная девочка", - передает слова Тарасовой РИА Новости.