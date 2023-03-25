Врач Авербах: Костомарову нужно срочно спасти печень, чтобы он мог выжить

Фигуристу Роману Костомарову нужно срочно спасти печень, которая отказывает из-за полиорганной недостаточности. Об этом заявил главврач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах, сообщает Sport24.

Эксперт отметил, что ситуация очень тяжелая: «Потому что с печенью обычно отказывают и почки — с таким набором очень сложно выкарабкиваться».

По словам Авербаха, если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту грозит летальный исход. Это прямое последствие полиорганной недостаточности, когда один за другим оказывают жизненно важные органы.

Врач считает, что у Костомарова наблюдается индивидуальная реакция на вирус на фоне ослабленного иммунитета. Такие случаи в медицине редки: один на сто тысяч. При этом организм тренированного профессионального спортсмена долго борется, что не случилось бы с организмом обычного человека.

«Будем надеяться, что врачи сделают чудо», — подытожил Авербах.