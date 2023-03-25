Американская фигуристка возмутилась допуском к ЧМ-2023 российских тренеров

Американская спортсменка Эшли Вагнер, призер Игр-2014, раскритиковала международные спортивные организации за допуск известных российских тренеров на чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом пишет Sports.ru.

Отмечается, что российские тренеры Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе сопровождают на ЧМ своих учеников из Италии и Грузии.

Вагнер пояснила, что наблюдала за прокатами мужчин на соревнованиях. Она подчеркнула, что просмотр турнира вызвал у нее недоумение.

«Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет?», - попросила спортсменка в соцсетях.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления мужчин в короткой программе.