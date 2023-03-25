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Американская фигуристка возмутилась допуском к ЧМ-2023 российских тренеров

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Американская спортсменка Эшли Вагнер, призер Игр-2014, раскритиковала международные спортивные организации за допуск известных российских тренеров на чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом пишет Sports.ru.

Американская фигуристка возмутилась допуском к ЧМ-2023 российских тренеров
© globallookpress.com

Отмечается, что российские тренеры Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе сопровождают на ЧМ своих учеников из Италии и Грузии.

Вагнер пояснила, что наблюдала за прокатами мужчин на соревнованиях. Она подчеркнула, что просмотр турнира вызвал у нее недоумение.

«Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет?», - попросила спортсменка в соцсетях.

Японская чемпионка мира Каори Сакамото высказалась о возвращении россиянок

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления мужчин в короткой программе.

По ее мнению, фигуристы показали высокий уровень, очень хорошо выступили.

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