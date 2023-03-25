Илья Малинин исполнил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира
Илья Малинин исполнил четверной аксель на чемпионате мира.
Помимо этого, фигурист прыгнул в произвольной программе четверной флип и четверной лутц с ошибками на выезде, четверной сальхов, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и комбинацию тройной лутц – тройной аксель.
Малинин, представляющий США, получил за прокат 188,06 балла.
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Илья Малинин исполнил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира