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Илья Малинин исполнил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира

Илья Малинин исполнил четверной аксель на чемпионате мира.

Малинин исполнил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира
© Sports.ru

Помимо этого, фигурист прыгнул в произвольной программе четверной флип и четверной лутц с ошибками на выезде, четверной сальхов, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и комбинацию тройной лутц – тройной аксель.

Малинин, представляющий США, получил за прокат 188,06 балла.

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