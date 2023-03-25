Трусова назвала фигуриста, чей прокат ПП на ЧМ-2023 ей понравился больше всего

«Ильи Малинина. Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки, не разбиралась в том, есть ли докруты, что ставили. Он за все прыжки боролся, в первой половине у него на прыжках корпус уходил вперёд, но он не упал, все прыжки вытащил. Когда вытаскиваешь прыжки, это забирает силы. Но он во второй половине сделал ещё четверные, секвенцию с тройным акселем. Я думала, там будет двойной аксель, но, когда он сделал тройной...» — сказала Трусова в эфире Okko.