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15 минут назад

Александра Трусова назвала фигуриста, чей прокат ПП на ЧМ-2023 ей понравился больше всего

Чемпионат.comиещё 1

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, чей прокат у мужчин ей понравился больше всего на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Сайтаме (Япония).

Трусова назвала фигуриста, чей прокат ПП на ЧМ-2023 ей понравился больше всего
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ильи Малинина. Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки, не разбиралась в том, есть ли докруты, что ставили. Он за все прыжки боролся, в первой половине у него на прыжках корпус уходил вперёд, но он не упал, все прыжки вытащил. Когда вытаскиваешь прыжки, это забирает силы. Но он во второй половине сделал ещё четверные, секвенцию с тройным акселем. Я думала, там будет двойной аксель, но, когда он сделал тройной...» — сказала Трусова в эфире Okko.

Напомним, Малинин, исполнивший шесть квадов в ПП, завоевал бронзовую медаль. Соревнования выиграл действующий чемпион японец Сёма Уно.прямо сейчас.

Фигурное катание,Илья Малинин,Александра Трусова,
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