Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

Японский фигурист Шома Уно выиграл чемпионат мира, который проходит в Сайтаме.
По сумме двух программ 25 летний спортсмен получил 301,14 балла. Шома Уно во второй раз в карьере выиграл чемпионат мира, свой первый титул он взял в 2022 году. Вторым стал представитель Южной Кореи Чха Чжун Хван, который набрал 296,03 балла.
Третью строчку занял Илья Малинин из США (288,44 балла), это первая в карьере 18 летнего спортсмена медаль чемпионата.
Родители спортсмена — уроженцы РСФСР, бывшие узбекистанские фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков.
Соревнования в Японии завершатся 26 марта, когда спортсмены выступят с показательными номерами.
Российские фигуристы не участвуют в турнире по решению Международного союза конькобежцев (ISU).