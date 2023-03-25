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41 минуту назад

Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию, Илья Малинин взял бронзу

Матч ТВиещё 3

Японский фигурист Шома Уно выиграл чемпионат мира, который проходит в Сайтаме.

Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По сумме двух программ 25 летний спортсмен получил 301,14 балла. Шома Уно во второй раз в карьере выиграл чемпионат мира, свой первый титул он взял в 2022 году. Вторым стал представитель Южной Кореи Чха Чжун Хван, который набрал 296,03 балла.

Третью строчку занял Илья Малинин из США (288,44 балла), это первая в карьере 18 летнего спортсмена медаль чемпионата.

Родители спортсмена — уроженцы РСФСР, бывшие узбекистанские фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков.

Соревнования в Японии завершатся 26 марта, когда спортсмены выступят с показательными номерами.

Российские фигуристы не участвуют в турнире по решению Международного союза конькобежцев (ISU).

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