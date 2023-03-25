Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

По сумме двух программ 25 летний спортсмен получил 301,14 балла. Шома Уно во второй раз в карьере выиграл чемпионат мира, свой первый титул он взял в 2022 году. Вторым стал представитель Южной Кореи Чха Чжун Хван, который набрал 296,03 балла.