Тарасова о словах Вагнер: ее не спросили, куда российским тренерам ездить. Дура просто

«Ну что про это говорить? Её только не спросили, куда российским тренерам ездить, а куда нет. В следующий раз будем её спрашивать, можно ли нам ездить. Кто она такая? Дура просто. Неумная девочка», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».