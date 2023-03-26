Тарасова: выступление Малинина на ЧМ нужно заносить в книгу рекордов Гиннесса

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась выступлением американского фигуриста российского происхождения Ильи Малинина на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«Выступление нужно заносить в книгу рекордов Гиннесса, он сделал шесть четверных. Мальчик потрясающий, показал, как будут прыгать в следующих десятилетиях», — передает слова Тарасовой «Матч ТВ».

Малинин выполнил шесть четверных прыжков в произвольной программе и занял итоговое третье место. Он стал первым спортсменом, чисто выполнившим четверной аксель на чемпионатах мира.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.