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1 час назад

Тарасова считает, что выступление Малинина на ЧМ нужно заносить в книгу рекордов Гиннесса

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась выступлением американского фигуриста российского происхождения Ильи Малинина на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Тарасова: выступление Малинина на ЧМ нужно заносить в книгу рекордов Гиннесса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Выступление нужно заносить в книгу рекордов Гиннесса, он сделал шесть четверных. Мальчик потрясающий, показал, как будут прыгать в следующих десятилетиях», — передает слова Тарасовой «Матч ТВ».

Малинин выполнил шесть четверных прыжков в произвольной программе и занял итоговое третье место. Он стал первым спортсменом, чисто выполнившим четверной аксель на чемпионатах мира.

Первое место на турнире занял Шомо Уно из Японии, второе место досталось южнокорейцу Джунхван Ча.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Фигурное катание,Илья Малинин,Татьяна Тарасова,
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