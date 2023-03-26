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14 минут назад

Грассль рассказал, почему нервничает из-за работы с Тутберидзе

Газета.Ru

Серебряный призер чемпионата Европы-2022 Даниэль Грассль рассказал о нервозности после перехода в группу к российскому тренеру Этери Тутберидзе.

Грассль рассказал, почему нервничает из-за работы с Тутберидзе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мне еще надо привыкать к тому, что Этери рядом. Но думаю, дальше будет лучше. Она пытается успокоить меня и все такое. Я нервничаю, потому что у нее всегда самые лучшие спортсмены, так что я тоже хочу выступать хорошо. Но на тренировках все хорошо, чувствую себя спокойно", - передает слова Грассля "Спорт-Экспресс".

Грассль в прошлом году заявлял о желании поработать с Тутберидзе. Фигурист, которому 20 лет, прибыл в Москву в начале января, чтобы работать вместе с российским наставником.

Он сам сообщал, что после переезда в Россию испытал давление. Также спонсоры спортсмена недовольны его работой с Тутберидзе.

Итальянец в прошлом году стал обладателем серебряной медали на чемпионате Европы, уступив только Марку Кондратюку. Также в его активе есть четыре золота чемпионата Италии.

На завершившемся чемпионате мира в Сайтаме Грассль стал 12-м. Золото досталось представителю Японии Шомо Уно.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что выступление Ильи Малинина на ЧМ нужно заносить в книгу рекордов Гиннесса.

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