Грассль рассказал, почему нервничает из-за работы с Тутберидзе

"Мне еще надо привыкать к тому, что Этери рядом. Но думаю, дальше будет лучше. Она пытается успокоить меня и все такое. Я нервничаю, потому что у нее всегда самые лучшие спортсмены, так что я тоже хочу выступать хорошо. Но на тренировках все хорошо, чувствую себя спокойно", - передает слова Грассля "Спорт-Экспресс".