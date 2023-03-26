Грассль рассказал, почему нервничает из-за работы с Тутберидзе

Серебряный призер чемпионата Европы-2022 Даниэль Грассль рассказал о нервозности после перехода в группу к российскому тренеру Этери Тутберидзе.
"Мне еще надо привыкать к тому, что Этери рядом. Но думаю, дальше будет лучше. Она пытается успокоить меня и все такое. Я нервничаю, потому что у нее всегда самые лучшие спортсмены, так что я тоже хочу выступать хорошо. Но на тренировках все хорошо, чувствую себя спокойно", - передает слова Грассля "Спорт-Экспресс".
Грассль в прошлом году заявлял о желании поработать с Тутберидзе. Фигурист, которому 20 лет, прибыл в Москву в начале января, чтобы работать вместе с российским наставником.
Он сам сообщал, что после переезда в Россию испытал давление. Также спонсоры спортсмена недовольны его работой с Тутберидзе.
Итальянец в прошлом году стал обладателем серебряной медали на чемпионате Европы, уступив только Марку Кондратюку. Также в его активе есть четыре золота чемпионата Италии.
На завершившемся чемпионате мира в Сайтаме Грассль стал 12-м. Золото досталось представителю Японии Шомо Уно.
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