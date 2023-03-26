Латвийская фигуристка раскритиковала Трусову за поведение на Олимпиаде в Пекине

Латвийская фигуристка Софья Степченко раскритиковала эмоциональную реакцию своего кумира Александры Трусовой на решение судей пекинской Олимпиады.

Фото: стоп-кадр из видео стоп-кадр из видео

В интервью газете «Спорт-Экспресс» Степченко призналась, что на Олимпиаде болела за Сашу Трусову. Она выделяется среди прочих своей техникой и этим ей импонирует. Однако латвийской спортсменке не понравилась чрезмерно эмоциональная реакция Трусовой на решение судей. Это произошло, когда арбитры поставили россиянке низкие баллы и лишили ее олимпийского золота.

По мнению Степченко, судьи – «профессионалы своего дела, и всегда правы». Трусова же повела себя недостойно для спортсменки такого уровня.

Она добавила, что понимает состояние Трусовой и ее эмоции. Но профессионал должен контролировать себя, что бы ни случилось.

«То, как вела себя после объявления оценок Трусова явно некрасиво с ее стороны. Это была недостойная реакция», - сказала Степченко.