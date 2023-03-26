Роднина назвала ЧМ по фигурному катанию без россиян второсортным турниром

Прошедший чемпионат мира по фигурному катанию — второсортный турнир, потому что там не было сильнейших, заявила «РБ Спорт» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
В пятницу японка Каори Сакамото стала чемпионкой мира, набрав суммарно 224,61 балла за две программы. Второе место заняла представительница Южной Кореи Хэ Ин Ли (220,94), третье — Луна Хендрикс из Бельгии (210,42). В произвольной программе ни одна участница не исполнила элемент категории «ультра си» (тройной аксель или четверной прыжок).
— Если Олимпийские игры будут такими же по составу участников, как этот чемпионат мира, то есть без россиян, то зрелище будет так себе. Женское катание вообще не смотрится. Люди привыкли, что наши спортсменки исполняют сложнейшие элементы. В парах мы тоже на лидирующих позициях. А прошедший чемпионат мира по фигурному катанию — второсортный турнир, потому что там не было сильнейших, — сказала Роднина.
С марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.
Источник:РБ Спорт