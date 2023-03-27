Итальянский фигурист рассказал о сложностях тренировок у Тутберидзе

«Это совершенно другая система. Очень сложно с психологической точки зрения тренироваться там еще и потому, что у меня пока нет большого количества друзей. Система другая, но очень помогает в работе», — поделился спортсмен. Он отметил, что тренировки каждый раз проходят как соревнования. Итальянец признался, что нервничает из-за этого, однако это приносит пользу, в том числе повышает выносливость.