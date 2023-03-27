Тарасова назвала ерундой слова Губановой о рукоприкладстве в спорте

«Хватит говорить ерунду! Тем более Губановой! Если она видела рукоприкладство, чего сразу не сказала?



Чего говорить через несколько лет, когда это выгодно? Ей не о чем говорить?! Пусть лучше катается, чтобы не было стыдно!» – сказала Тарасова.