Вице-чемпионка мира Леонова ответила, справедливо ли третье место Малинина на ЧМ

«Справедлив ли результат Малинина? Если смотреть в совокупности по катанию и по прыжкам, думаю, да, я здесь соглашусь с его третьим местом. Он неоднократно сам говорил в интервью, что любит прыгать, но ему нужно уделять больше внимания и второй оценке. Плюс ко всему, он маловато на международной арене находится, пока не до чемпионства мира. Но, я думаю, что в следующем сезоне его будут рассматривать и судьи по-другому, и он станет лучше. Если брать в целом, я думаю, что здесь не нужно расстраиваться третьему месту, а наоборот стоит за него порадоваться», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Я