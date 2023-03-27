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1 час назад

Вице-чемпионка мира Леонова ответила, справедливо ли третье место Малинина на ЧМ

Чемпионат.com

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании российская фигуристка и тренер Алёна Леонова оценила результат представителя США Ильи Малинина на чемпионате мира – 2023.

Вице-чемпионка мира Леонова ответила, справедливо ли третье место Малинина на ЧМ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В произвольной программе Малинин приземлил шесть четверных прыжков, включая аксель, который никто кроме него не исполняет, но в итоге стал только третьим.

«Справедлив ли результат Малинина? Если смотреть в совокупности по катанию и по прыжкам, думаю, да, я здесь соглашусь с его третьим местом. Он неоднократно сам говорил в интервью, что любит прыгать, но ему нужно уделять больше внимания и второй оценке. Плюс ко всему, он маловато на международной арене находится, пока не до чемпионства мира. Но, я думаю, что в следующем сезоне его будут рассматривать и судьи по-другому, и он станет лучше. Если брать в целом, я думаю, что здесь не нужно расстраиваться третьему месту, а наоборот стоит за него порадоваться», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Я

Фигурное катание,Илья Малинин,Алена Леонова,
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