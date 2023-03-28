Трусова ответила на вопрос, выступит ли на Олимпиаде-2026
Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова в эфире «Детского радио» ответила на вопрос, примет ли участие в зимней Олимпиаде 2026.
— Это очень далеко, сейчас я живу сегодняшним днем, работаю, тренируюсь, выступаю в шоу, сейчас их очень много. Зимой будет «Русалочка», еще много номеров будет сейчас в апреле, — сказала Трусова в эфире «Детского радио».
Олимпийские игры 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане.
Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине. С 16 декабря спортсменка является колумнистом «Матч ТВ».