Трусова ответила на вопрос, выступит ли на Олимпиаде-2026

— Это очень далеко, сейчас я живу сегодняшним днем, работаю, тренируюсь, выступаю в шоу, сейчас их очень много. Зимой будет «Русалочка», еще много номеров будет сейчас в апреле, — сказала Трусова в эфире «Детского радио».