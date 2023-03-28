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Трусова ответила на вопрос, выступит ли на Олимпиаде-2026

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова в эфире «Детского радио» ответила на вопрос, примет ли участие в зимней Олимпиаде 2026.

Трусова ответила на вопрос, выступит ли на Олимпиаде-2026
© Денис Бушковский / Матч ТВ

— Это очень далеко, сейчас я живу сегодняшним днем, работаю, тренируюсь, выступаю в шоу, сейчас их очень много. Зимой будет «Русалочка», еще много номеров будет сейчас в апреле, — сказала Трусова в эфире «Детского радио».

Олимпийские игры 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане.

Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине. С 16 декабря спортсменка является колумнистом «Матч ТВ».

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