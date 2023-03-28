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46 минут назад

Трусова оценила возможность исполнения пятерного прыжка

Lenta.ruиещё 1

Российская фигуристка Александра Трусова оценила возможность исполнения пятерного прыжка. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на эфир «Детского радио».

Трусова оценила возможность исполнения пятерного прыжка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, выполнить этот элемент реально.

«В принципе, пробовала, но не учила. Пока нет, но это возможно. Мой любимый — лутц», — завила спортсменка.

В апреле прошлого года Трусова рассказала о желании исполнить пятерной прыжок. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал россиянку. «А нет, случайно, желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул?» — поинтересовался он.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету 18-летней фигуристки бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.

Фигурное катание,Александра Трусова,Алексей Ягудин,
18+
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