Трусова оценила возможность исполнения пятерного прыжка

«В принципе, пробовала, но не учила. Пока нет, но это возможно. Мой любимый — лутц», — завила спортсменка.

В апреле прошлого года Трусова рассказала о желании исполнить пятерной прыжок. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал россиянку. «А нет, случайно, желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул?» — поинтересовался он.