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1 час назад

Фигуристка Анна Щербакова показала подарки, полученные на день рождения

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова показала подарки, полученные на день рождения. Сегодня, 28 марта, Щербаковой исполнилось 19 лет.

Щербакова показала подарки, полученные на день рождения
Фото: ТАССТАСС

На снимке – Анна, одетая в лёгкий светлый костюм стоит в окружении цветов, подарков и шариков и держит в руках большую цифру 19.

В 19 лет Щербакова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АННЫ ЩЕРБАКОВОЙ

Сезон-2022/2023 Анна пропускала, так как восстанавливалась после операции на колене. Однако фигуристка приняла участие в турнире шоу-программ, где заняла третье место. Также Щербакова вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным была ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Фигурное катание,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,
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