Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова показала подарки, полученные на день рождения. Сегодня, 28 марта, Щербаковой исполнилось 19 лет.

Фото: ТАСС ТАСС

На снимке – Анна, одетая в лёгкий светлый костюм стоит в окружении цветов, подарков и шариков и держит в руках большую цифру 19.

В 19 лет Щербакова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АННЫ ЩЕРБАКОВОЙ