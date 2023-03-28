Трусова объяснила свое прозвище «Русская ракета»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, кто дал ей прозвище «Русская ракета» и как она к нему относится. Об этом пишет «Газета.ру».

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По ее словам, такое прозвище ей дали болельщики. Причиной, вероятно, стало то, что спортсменка часто исполняет четверные прыжки, а также высоко и быстро крутится.

«Мне все прозвища, которые дают болельщики, нравятся», - добавила Трусова.

Она также рассказала, что в фигурное катание она попала в четырехлетнем возрасте, когда на каток ее привели родители. По словам Александры, ей понравились занятия и она решила остаться.

«Есть моменты, когда тяжело, но всегда находишь силы, идешь и продолжаешь заниматься, потому что хочешь добиться успеха», — рассказала спортсменка.