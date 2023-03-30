Врач посоветовал Костомарову заниматься дыхательной гимнастикой

Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, какие упражнения должен выполнять фигурист Роман Костомаров, чтобы успешно пройти процесс реабилитации после пневмонии с осложениями, а также ампутации обеих голеней и кисти из-за некроза. Слова врача приводит издание «Аргументы и факты».
«Если пациент долго лежал и совсем ослаб, ему надо начинать с дыхательной гимнастики. Дыхательная мышца — единственная, которая за время долгого лежания более-менее не атрофировалась», — сказал Шишонин.
Врач отметил, что «тяжелые лежачие пациенты» зачастую не способны на более сложные упражнения, и дыхательная гимнастика — единственный доступный для них вариант физической активности.
«Человек больше ничего не может делать, нет пока сил. А интенсифицировать свое дыхание вполне возможно. После этого уже нужно переходить к партерной гимнастике — это упражнения в положении лежа и на четвереньках», — посоветовал Шишонин.
Ранее врач заявил, что «организм Костомарова разрушен», а врач-протезист предположил, что фигурист может быть вынужден перенести еще одну ампутацию.