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1 час назад

Психотерапевт предположил фантомные боли у Костомарова после ампутации

Газета.Ru

Психотерапевт Владимир Файнзильберг заявил, что фигуристу Роману Костомарову потребуется серьезная помощь врачей и близких людей, чтобы преодолеть депрессию после ампутации голеней и кисти рук. Слова специалиста приводит портал PopCornNews.

Психотерапевт предположил фантомные боли у Костомарова после ампутации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ампутация ­— это очень сильная психологическая травма, тем более для спортсмена. Очень часто при ампутациях возникает состояние, которое называется фантомными болями, то есть боли ощущаются в отсутствующих конечностях. Это достаточно мучительно. Кроме того, обычно у таких людей появляется тяжелая депрессия, потеря жизненных ориентиров», — сказал Файнзильберг.

Фигурное катание,Владимир Файнзильберг,Роман Костомаров,
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