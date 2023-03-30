Психотерапевт предположил фантомные боли у Костомарова после ампутации

«Ампутация ­— это очень сильная психологическая травма, тем более для спортсмена. Очень часто при ампутациях возникает состояние, которое называется фантомными болями, то есть боли ощущаются в отсутствующих конечностях. Это достаточно мучительно. Кроме того, обычно у таких людей появляется тяжелая депрессия, потеря жизненных ориентиров», — сказал Файнзильберг.