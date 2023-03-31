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35 минут назад

Домнина рассказала, что о переезде Костомарова в Германию на лечение речи не идет

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Перевод госпитализированного олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова в зарубежные клиники, в том числе в Германию, не обсуждается в семье спортсмена. Об этом ТАСС в пятницу сообщила супруга Костомарова Оксана Домнина.

"В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику, - сказала Домнина. - Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа".

Ранее телеканал "РЕН-ТВ" сообщил, что родные фигуриста обсуждают с врачами перевод спортсмена в клинику Германии или России, где будет проведено протезирование.

СМИ: врачей Коммунарки отстранили от лечения Костомарова

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. В марте фигурист перенес ампутацию пальцев левой руки.

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