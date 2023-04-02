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1 час назад

Чемпионка ОИ из Германии выступила за возвращение определенной категории российских спортсменов

Газета.Ruиещё 2

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Германии Алена Савченко высказалась о допуске определенной категории российских спортсменов к международным турнирам.

Чемпионка ОИ из Германии выступила за возвращение российских спортсменов
Фото: ReutersReuters

"Спортсмены, которые не поддерживают СВО, не могут помочь конфликту. Поэтому те, кто против СВО на территории Украины, должны иметь возможность участвовать в международных соревнованиях", - передает слова Савченко Sportschau.

Напомним, что 28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

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На исполкоме МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы. После рекомендаций МОК в 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее МОК заявил, что бойкот Киевом турниров с россиянами навредит украинским спортсменам.

Фигурное катание,Российские спортсменки,Алена Савченко,
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