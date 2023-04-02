Тарасова прокомментировала требования польской федерации к россиянкам

Каждому российскому спортсмену следует самостоятельно принять решение о том, подписывать ли заявление об осуждении специальной военной операции, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в воскресенье, 2 апреля, на сайте Польской федерации фехтования появилось официальное объявление.

В нем сообщалось, что российские и белорусские спортсменки получат разрешение выступать на этапе Кубка мира в Познани только в том случае, если подпишут письменное заявление об осуждении СВО.

По мнению Тарасовой, такие требования к фехтовальщицам являются незаконными. Вместе с тем, пояснила тренер, девушки могут сами решить, ставить свою подпись под заявлением или нет.

По ее мнению, подписание документа нельзя воспринимать как предательство.