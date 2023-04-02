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1 час назад

Тарасова прокомментировала требования польской федерации к россиянкам

Илья Родин

Каждому российскому спортсмену следует самостоятельно принять решение о том, подписывать ли заявление об осуждении специальной военной операции, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом пишет РИА «Новости».

Тарасова прокомментировала требования польской федерации к россиянкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в воскресенье, 2 апреля, на сайте Польской федерации фехтования появилось официальное объявление.

В нем сообщалось, что российские и белорусские спортсменки получат разрешение выступать на этапе Кубка мира в Познани только в том случае, если подпишут письменное заявление об осуждении СВО.

По мнению Тарасовой, такие требования к фехтовальщицам являются незаконными. Вместе с тем, пояснила тренер, девушки могут сами решить, ставить свою подпись под заявлением или нет.

По ее мнению, подписание документа нельзя воспринимать как предательство.

Напомним, что помимо требования выразить свое отношение к спецоперации, заявление содержит еще ряд пунктов. В частности, спортсменки должны отметить, что соответствуют основным условиям нейтралитета и не состоят на службе в вооруженных силах России или Белоруссии.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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