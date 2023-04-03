Подруга Костомарова: не вижу ужаса в ампутации у Романа

Юрист Елена Волохова, которая в юношестве близко общалась с Романом Костомаровым и вращалась в кругу фигуристов, высказалась по поводу ампутации обеих голеней, кисти одной руки и пальцев другой руки у олимпийского чемпиона. Около десяти лет назад Волохова сама потеряла ногу и руку в результате автомобильной аварии. Слова юриста приводит «МК».