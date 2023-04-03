Подруга Костомарова: не вижу ужаса в ампутации у Романа

Юрист Елена Волохова, которая в юношестве близко общалась с Романом Костомаровым и вращалась в кругу фигуристов, высказалась по поводу ампутации обеих голеней, кисти одной руки и пальцев другой руки у олимпийского чемпиона. Около десяти лет назад Волохова сама потеряла ногу и руку в результате автомобильной аварии. Слова юриста приводит «МК».
«На самом деле я не вижу ужаса в ампутации. Главное, чтобы организм смог выжить и выстоять. Люди живут и с инсультом, и с инфарктом», — сказала Волохова.
45-летняя женщина, несмотря на потерю конечностей, прыгает с парашютом, занимается единоборствами, воспитала детей и сейчас помогает ампутантам восстановить психологическое здоровье.
Юрист подчеркнула, что гораздо больший риск для жизни по сравнению с ампутацией несет в себе заражение крови.
«Сепсис — вот что страшно. Сделают ли врачи с этим что-то, выдержит ли Роман? Идет третий месяц, и я уже волнуюсь», — отметила Волохова.