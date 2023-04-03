$76.45+0.1482.39-0.75
42 минуты назад

Жулин о супруге Костомарова: она в больнице круглые сутки, с детьми только ночует

Газета.Ru

Заслуженный тренер России по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин высказался о поддержке Романа Костомарова со стороны его супруги — бронзовой призерки Ванкувера-2010 Оксаны Домниной. Слова тренера приводит RT.

Жулин о супруге Костомарова: она в больнице круглые сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Человек, который действительно все знает о Роме, — это Оксана Домнина, его супруга. Только домой ездит к детям ночевать. А так она проводит в палате круглые сутки», — заявил Жулин в эфире НТВ.

Ранее тренер сообщил, что получил голосовое сообщение от Костомарова и расплакался.

Олимпийский чемпион Турина-2006 с 10 января находится в больнице и большую часть этого времени провел без сознания в неподвижном состоянии. Сообщалось, что он перенес два инсульта, а также ампутацию голеней, кисти одной руки и пальцев другой.

Фигурное катание,Оксана Домнина,Александр Жулин,Роман Костомаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий