Жулин о супруге Костомарова: она в больнице круглые сутки

Заслуженный тренер России по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин высказался о поддержке Романа Костомарова со стороны его супруги — бронзовой призерки Ванкувера-2010 Оксаны Домниной . Слова тренера приводит RT.

«Человек, который действительно все знает о Роме, — это Оксана Домнина, его супруга. Только домой ездит к детям ночевать. А так она проводит в палате круглые сутки», — заявил Жулин в эфире НТВ.

Олимпийский чемпион Турина-2006 с 10 января находится в больнице и большую часть этого времени провел без сознания в неподвижном состоянии. Сообщалось, что он перенес два инсульта, а также ампутацию голеней, кисти одной руки и пальцев другой.