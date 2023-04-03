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Камила Валиева создала страницу в Weibo для китайских болельщиков

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Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что завела страницу в китайской соцсети Weibo.

После Игр-2022, которые прошли в Пекине, у российских фигуристок очень много поклонников в Китае. Российские участницы Олимпиады не раз в своих соцсетях показывали подарки, присланные китайскими болельщиками.

«Всем привет! Я теперь на Weibo! Буду делиться с фанатами из Китая своими фото и видео. Подписывайтесь на мой аккаунт», — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Weibo — китайский сервис микроблогов, запущенный в 2009 году. Для жителей Поднебесной это самая популярная и доступная соцсеть.

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