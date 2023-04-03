Отец Костомарова оценил состояние сына после операций

Напомним, что фигурист попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Спустя время его состояние улучшилось, но затем стало известно, что ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке, а затем и все пальцы на левой руке. В марте сообщалось, что спортсмен начал приходить в себя.