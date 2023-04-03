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49 минут назад

Отец Костомарова оценил состояние сына после операций

Елена Прошина

Отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Сергей в беседе с «Матч ТВ» рассказал о состоянии сына после операции. По его словам, наблюдается положительная динамика.

Отец Костомарова оценил состояние сына после операций
Фото: ТАССТАСС

«Все нормально. С состоянием все положительно», — сказал Костомаров.

Напомним, что фигурист попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Спустя время его состояние улучшилось, но затем стало известно, что ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке, а затем и все пальцы на левой руке. В марте сообщалось, что спортсмен начал приходить в себя.

Костомаров вернулся в соцсети

Костомаров является чемпионом Олимпийских игр — 2006 в Турине, двукратным чемпионом мира (2004,2005) и трехкратным победителем чемпионатов Европы (2004, 2005, 2006).

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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