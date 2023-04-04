В окружении Костомарова заявили, что он до сих пор в реанимации

Олимпийский чемпион Турина-2006 в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров нескоро покинет отделение реанимации. Об этом сообщил "РБК Спорт" со ссылкой на свой источник в окружении спортсмена.
Утверждается, что фигурист находится в стабильном состоянии, самостоятельно дышит (без трахеостомы, которую ему устанавливали в горло ранее), а также проходит "планомерную подготовку к протезированию".
Врачи планируют "еще долго" не выпускать Костомарова из реанимации, так как ему необходимо продолжать восстановление организма.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион вернулся в соцсети и просит отпустить его из больницы.