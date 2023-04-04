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26 минут назад

В окружении Костомарова заявили, что он до сих пор в реанимации

Газета.Ru

Олимпийский чемпион Турина-2006 в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров нескоро покинет отделение реанимации. Об этом сообщил "РБК Спорт" со ссылкой на свой источник в окружении спортсмена.

В окружении Костомарова заявили, что он до сих пор в реанимации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Утверждается, что фигурист находится в стабильном состоянии, самостоятельно дышит (без трахеостомы, которую ему устанавливали в горло ранее), а также проходит "планомерную подготовку к протезированию".

Врачи планируют "еще долго" не выпускать Костомарова из реанимации, так как ему необходимо продолжать восстановление организма.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион вернулся в соцсети и просит отпустить его из больницы.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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