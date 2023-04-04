Врач заявил, что Костомарова лучше отправить на лечение в Китай, чем в Германию

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что в случае необходимости лечения за границей фигуристу Роману Костомарову лучше будет поехать в Китай, чем в Германию, куда его могли отправить на реабилитацию и протезирование, согласно информации СМИ.

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Позже жена спортсмена — бронзовая призерка Олимпийских игр — 2010 в танцах на льду Оксана Домнина — заявила, что спортсмен останется в России.

«Если Роману понадобится что-то особенное, то лучше обратиться к китайским специалистам, чем в недружественную страну», — сказал Звонков в комментарии порталу MSK1.RU.