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11 минут назад

Распалась пара фигуристов Павлюченко и Ходыкина

Илья Родин

Фигурист Денис Ходыкин рассказал в соцсетях о расставании с партнершей Дарьей Павлюченко. Об этом пишет ТАСС.

Распалась пара фигуристов Павлюченко и Ходыкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ходыкин пояснил, что совместный путь с Дарьей подошел к концу. Он отметил, что вместе с ней пережил много счастливых и грустных моментов: падения, травмы, победы.

Фигурист сообщил, что после того как партнерша восстановилась после очередной травмы, он обсудил с ней дальнейшие планы.

«Мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна», - уточнил Ходыкин.

Спортсмен подчеркнул, что принять это решение было очень непросто. Вместе с тем, заметил фигурист, он планирует продолжать спортивную карьеру, не желает останавливаться на достигнутом.

Напомним, что Павлюченко и Ходыкин вместе выступали с сезона-2017/18. В их активе бронзовые и серебряные медали на этапах Гран-при. Кроме того, они дважды становились бронзовыми призерами чемпионата России.

Фигурное катание,Денис Ходыкин,Дарья Павлюченко,
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