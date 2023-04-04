Распалась пара фигуристов Павлюченко и Ходыкина

Фигурист Денис Ходыкин рассказал в соцсетях о расставании с партнершей Дарьей Павлюченко. Об этом пишет ТАСС.

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Ходыкин пояснил, что совместный путь с Дарьей подошел к концу. Он отметил, что вместе с ней пережил много счастливых и грустных моментов: падения, травмы, победы.

Фигурист сообщил, что после того как партнерша восстановилась после очередной травмы, он обсудил с ней дальнейшие планы.

«Мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна», - уточнил Ходыкин.

Спортсмен подчеркнул, что принять это решение было очень непросто. Вместе с тем, заметил фигурист, он планирует продолжать спортивную карьеру, не желает останавливаться на достигнутом.