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12 минут назад

Косторная пожелала удачи фигуристам Павлюченко и Ходыкину

Матч ТВ

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная после распада пары Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина в разговоре с «Матч ТВ» пожелала спортсменам удачи в дальнейших начинаниях.

Косторная пожелала удачи фигуристам Павлюченко и Ходыкину
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник Ходыкин в соцсетях объявил о распаде пары с Павлюченко.

— Я желаю ребятам удачи во всех их начинаниях, надеюсь, что у них всё получится, — заявила Косторная «Матч ТВ».

Ходыкин и Павлюченко — бронзовые призеры чемпионата Европы, чемпионы мира среди юниоров. Также в их активе две бронзовые медали чемпионатов России, серебро Финала Кубка страны.

Фигурное катание,Денис Ходыкин,Дарья Павлюченко,
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