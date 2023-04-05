Косторная пожелала удачи фигуристам Павлюченко и Ходыкину

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная после распада пары Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина в разговоре с «Матч ТВ» пожелала спортсменам удачи в дальнейших начинаниях.

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Во вторник Ходыкин в соцсетях объявил о распаде пары с Павлюченко.

— Я желаю ребятам удачи во всех их начинаниях, надеюсь, что у них всё получится, — заявила Косторная «Матч ТВ».