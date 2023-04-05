Тренеры Василевский и Лавренчук ушли из «Армии фигурного катания»

«Нет, эту информацию я подтвердить не могу – причина там иная.



Что же касается информации о жестоком обращении с детьми со стороны родителей и тренеров, о чем в последнее время появилось немало информации, то мы внимательно следим за происходящим и на ближайшем исполкоме вопрос будет поднят на уровне дисциплинарной комиссии ФФКМ», – сказал он.