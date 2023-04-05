Плющенко подтвердил информацию о рукоприкладстве Лавренчук

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подтвердил факт рукоприкладства со стороны детского тренера Юлии Лавренчук. В беседе с «Комсомольской правдой» он отметил, что ранее не стал разглашать ситуацию, поскольку она умоляла этого не делать.

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«К сожалению, пять лет назад такой факт был. Как только я об этом узнал, было большое разбирательство внутри школы», — рассказал Плющенко.

По его словам, в школу с жалобами на Лавренчук приходили десятки родителей, но окончательную точку в этой истории поставили записи с камер наблюдения.

«После того как я их увидел, ее незамедлительно выгнали. Мы не стали разглашать этот инцидент, поскольку она умоляла этого не делать», — отметил фигурист.

Он добавил, что Лавренчук покидала его школу с условием уехать из страны, больше не заниматься тренерской деятельность и никогда не поднимать руку на ребенка. Также был уволен ее супруг Алексей Василевский, который видел, как его жена бьет детей, но ничего не делал.

«Но слово она не сдержала. Устроилась с мужем в другую школу, из которой, как мне стало известно, их тоже недавно выгнали», — поделился Плющенко.