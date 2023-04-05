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1 час назад

Стали известны доходы мужа Заворотнюк Петра Чернышева

Елена Прошина

Анонимный источник раскрыл заработок мужа Анастасии Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева. Об этом сообщает Woman.ru.

Стали известны доходы фигуриста Петра Чернышева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что раньше Чернышев получал около 300 тысяч рублей за один выход на лёд. Но сейчас его гонорар значительно вырос – теперь фигурист зарабатывает до 500 тысяч рублей за одно выступление.

«Гонорары фигуристов – это внутренняя кухня, на них нет спроса, как скажем на певцов. На корпоративы их не зовут. Но первые лица получают хорошие деньги», – рассказал источник.

Он также отметил, что основной заработок фигуристов приходится на новогодние каникулы, когда в один день может пройти два-три выступления.

Отмечается, что в 2019 году Чернышев смог получить значительный доход от ледовой школы в Санкт-Петербурге. При этом заведение долгое время практически не приносило дохода, а иногда и вовсе приводило к долгам и убыткам. Но в 2019 году проект наконец-то стал прибыльным и принёс фигуристу почти 100 миллионов рублей.

Источник также назвал гонорар Чернышева за участие в проекте «Спящая красавица» и выступление с Татьяной Навкой в Дубае. В первом случае фигурист получил 2,8 миллионов рублей за 22 выхода на лёд. А представление в Дубае заняло у Чернышева три дня, за которые он заработал 3 миллиона рублей.

Ранее автомобиль Анастасии Заворотнюк арестовали приставы.

Фигурное катание,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,
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