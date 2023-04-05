Стали известны доходы фигуриста Петра Чернышева

Анонимный источник раскрыл заработок мужа Анастасии Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева. Об этом сообщает Woman.ru.

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Сообщается, что раньше Чернышев получал около 300 тысяч рублей за один выход на лёд. Но сейчас его гонорар значительно вырос – теперь фигурист зарабатывает до 500 тысяч рублей за одно выступление.

«Гонорары фигуристов – это внутренняя кухня, на них нет спроса, как скажем на певцов. На корпоративы их не зовут. Но первые лица получают хорошие деньги», – рассказал источник.

Он также отметил, что основной заработок фигуристов приходится на новогодние каникулы, когда в один день может пройти два-три выступления.

Отмечается, что в 2019 году Чернышев смог получить значительный доход от ледовой школы в Санкт-Петербурге. При этом заведение долгое время практически не приносило дохода, а иногда и вовсе приводило к долгам и убыткам. Но в 2019 году проект наконец-то стал прибыльным и принёс фигуристу почти 100 миллионов рублей.

Источник также назвал гонорар Чернышева за участие в проекте «Спящая красавица» и выступление с Татьяной Навкой в Дубае. В первом случае фигурист получил 2,8 миллионов рублей за 22 выхода на лёд. А представление в Дубае заняло у Чернышева три дня, за которые он заработал 3 миллиона рублей.