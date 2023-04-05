Тарасова поддержала идею выступления россиян под нейтральным флагом

«Я не согласно с мнением Вяльбе. Уверено, что нашим ребятам стоит ехать на Олимпийские игры даже при условии нейтрального флага. Время летит быстро, а карьера атлетов очень коротка. Для них следующих Олимпйиских игр может уже и не быть. Те, кто уверены в своих силах, обязаны ехать», – приводит слова Тарасовой Vprognoze.ru.