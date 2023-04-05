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Тарасова поддержала идею выступления россиян на ОИ-2024 под нейтральным флагом

По мнению заслуженного советского тренера, неучастие может положить конец многим карьерам российских спортсменов.

Тарасова поддержала идею выступления россиян под нейтральным флагом
© РИА Новости

Мастер спорта СССР и наставница олимпийский чемпионов по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделился мнением о высказывании президента Федерации лыжных гонок спорта России Елены Вяльбе.

Ранее бывшая советская лыжница призвала российских спортсменов выступать на международных турнирах исключительно под флагом и гимном своей страны.

«Я не согласно с мнением Вяльбе. Уверено, что нашим ребятам стоит ехать на Олимпийские игры даже при условии нейтрального флага. Время летит быстро, а карьера атлетов очень коротка. Для них следующих Олимпйиских игр может уже и не быть. Те, кто уверены в своих силах, обязаны ехать», – приводит слова Тарасовой Vprognoze.ru.

Напомним, что в конце марта нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) посоветовал международным спортивным организациям разрешить россиянам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

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