Стало известно, когда ISU рассмотрит вопрос о допуске российских фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о допуске российских фигуристов до международных соревнований в июне или в октябре, сообщили «Матч ТВ» в ISU.

МОК 28 марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Решение по Олимпийским играм 2024 в Париже, как отметили в МОК, будет принято «в соответствующее время».