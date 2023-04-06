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5 минут назад

ISU рассмотрит вопрос о допуске российских фигуристов в июне или октябре

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Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о допуске российских фигуристов до международных соревнований в июне или в октябре, сообщили «Матч ТВ» в ISU.

Стало известно, когда ISU рассмотрит вопрос о допуске российских фигуристов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

МОК 28 марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Решение по Олимпийским играм 2024 в Париже, как отметили в МОК, будет принято «в соответствующее время».

— Поскольку сезон фигурного катания уже подходит к концу, Совет ISU обсудит этот вопрос на своем следующем заседании либо в июне, либо в октябре, — сообщили в ISU в ответ на запрос «Матч ТВ».

Фигурное катание,
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