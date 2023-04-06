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Дочь Тутберидзе опубликовала горячие фотографии в купальнике

Диана Дэвис скоро начнёт подготовку к новому сезону.

Дочь Тутберидзе опубликовала фотографии в купальнике
© Голубович Дмитрий / «Чемпионат»

Вице-чемпионы России 2022 года в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин полностью пропустили соревновательный сезон-2022/2023. Однако недавно они сообщили о планах вернуться в соревновательный режим осенью 2023 года.

«Слушая музыку 80-х годов ХХ века, самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество Майкла Джексона. Поэтому, имея заданную тему ритмического танца, мы с нетерпением ждём нового соревновательного сезона. В нём мы хотим продолжить наше развитие под музыку этого гениального музыканта.
Bad;
Liberian girl;
Cheater», — написали фигуристы в соцсетях.

t.me/figurka24/8916?single
t.me/figurka24/8917

Ранее сообщалось, что Дэвис может сменить спортивное гражданство. Однако сама спортсменка на тот момент опровергла эту информацию, написав в социальных сетях: «Какие интересные новости мы про себя узнаём».

В прошедшем сезоне танцевальная пара стала серебряным призёром чемпионата России и попала в национальный состав сборной на Олимпиаду-2022 в Пекине, где заняла 14-е место.

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