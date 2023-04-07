Глейхенгауз рассказал, почему ему по началу было неловко работать с Тутберидзе

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз вспомнил свои ощущения, когда он только начал работать в группе Этери Тутберидзе.
«Первое время я стеснялся, мне было неловко делать замечания топовым спортсменам. Я нашел с ребятами общий язык, начал им что-то предлагать, так и начал ставить программы», – поделился Глейхенгауз в эфире «Европа Плюс».
Хореограф добавил, что его кандидатуру Этери Тутберидзе предложил Илья Авербух. Это случилось еще в то время, когда у Тутберидзе каталась Юлия Липницкая.
Сегодня в штабе Тутберидзе тренируют Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Всего тренеры «Хрустального» подготовили шесть олимпийских чемпионок и призерок. Среди них Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Вместе с этим под руководством Тутберидзе, Глейхенгауза и Дудакова подрастают молодые фигуристки: Аделия Петросян, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова.