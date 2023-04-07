Российский фигурист Роман Костомаров восстановился после перенесенного микроинсульта и сейчас находится в сознании. Спортсмена готовят к протезированию. Об этом пишет РИА Новости.

По словам источника, знакомого с ситуацией, спортсмен все еще находится в реанимации, но это не означает, что он в критическом состоянии. Там он пробудет еще как минимум два-три месяца. С каждым днем Костомаров чувствует себя все лучше. Сейчас идет плановая подготовка к операции по протезированию. Источник подчеркнул, что это довольно сложный процесс.

Напомним, супруга Костомарова Оксана Домнина опровергла ранее появившиеся сведения о том, что Олимпийского чемпиона готовят к переезду в Германию, где он якобы будет проходить дальнейшее лечение. По словам Домниной, вопрос перевода в другую клинику, а также заграницу не поднимается в семье спортсмена. Сейчас Костомарова лечат с привлечением лучших внештатных сотрудников.