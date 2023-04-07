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1 час назад

Валиева рассказала о пользе здорового образа жизни

ТАСС

Каждый человек должен вести здоровый образ жизни, регулярные тренировки полезны для каждого. Об олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева заявила в пятницу на фестивале "Будь здоров" в Москве.

Валиева рассказала о пользе здорового образа жизни
Фото: 

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Валиева провела зарядку для гостей фестиваля.

"Регулярные тренировки очень важны, особенно для подростков - вы становитесь более крепкими. А здоровый образ жизни должен вести каждый человек, потому что это важно для нас. Следуйте ему", - сказала Валиева.

В организации фестиваля "Будь здоров" задействовано общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых".

Фигурное катание,Камила Валиева,
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