Валиева рассказала о пользе здорового образа жизни

Каждый человек должен вести здоровый образ жизни, регулярные тренировки полезны для каждого. Об олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева заявила в пятницу на фестивале "Будь здоров" в Москве.
7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Валиева провела зарядку для гостей фестиваля.
"Регулярные тренировки очень важны, особенно для подростков - вы становитесь более крепкими. А здоровый образ жизни должен вести каждый человек, потому что это важно для нас. Следуйте ему", - сказала Валиева.
В организации фестиваля "Будь здоров" задействовано общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых".