Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливаться и мечтает начать двигаться. Об этом сообщает Sport24.

«Изменений нет, состояние удовлетворительное, восстанавливается. Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы», — цитирует своего источника издание.

Стоит отметить, что несколько дней назад Илья Авербух и Александр Жулин заявили, что Костомаров прислал им голосовые сообщения, в которых его голос звучал бодро.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.