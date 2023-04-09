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56 минут назад

Фигуристка Туктамышева рассказала, что Медведева вернется к соревнованиям

Газета.Ruиещё 2

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что Евгения Медведева вернется к соревнованиям в ближайшее время. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Фигуристка Туктамышева рассказала, что Медведева вернется к соревнованиям
Фото: газета.ругазета.ру

Елизавета: — Вы знали, что Женя Медведева скоро вернется на соревнования? Она сейчас готовится. (Медведева убегает.)

Елизавета: — Ты сама просила!

Евгения: — Мы так не договаривались! Пока!

Медведева в последний раз выходила на лед на турнире шоу-программ, который прошел 18 марта.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 23-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,Евгения Медведева,
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